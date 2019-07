La SNCF forme sa task force in extremis pour le nouveau week-end de grands départs

Surtout ne pas refaire la Une des journaux lundi prochain pour cause d’interminables files d’attente devant les espaces de vente ou et d’échange de billets dans les gares SNCF. Une heure et quart environ le 9 juillet à midi à Paris-Gare de Lyon par exemple, selon les décomptes de la CFDT-Cheminots qui pointe l’effet des fermetures des guichets. Or, certaines opérations (les billets de congés annuels ou les Chèques-Vacances) ne peuvent pas être réalisées sur Internet ou sur les bornes libre service. La SNCF semble en avoir sous-estimé le nombre, et les files d’attente se sont allongées à l’envi. Loin de l’engagement de la SNCF : “30 minutes max”.



