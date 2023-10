Un rapport d’audit ouvre la « boîte noire » du RER B

L'expert ferroviaire Yves Ramette présentait le 17 octobre à la patronne d'Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, un plan pour soigner le ligne B du RER, la plus fréquentée et la plus malade du réseau des transports franciliens.

Retards à répétitions, matériel et réseau vieillissants, engorgements dans le tunnel entre Châtelet et gare du Nord, le RER B, deuxième ligne la plus fréquentée en Europe avec 2 900 trains et 1,6 million de voyageurs par jour, est au bord de l’implosion. Un audit indépendant commandé par Île-de-France Mobilités à Yves Ramette, avec le cabinet d’ingénierie Setec, pointe les dysfonctionnements et propose plusieurs pistes d’amélioration, sans même attendre les effets des travaux de rénovation des voies et le nouveau système de pilotage automatique des trains sur la partie sol (NExTEo). Selon l’expert ferroviaire, ex-directeur général de la RATP et de SNCF Réseau Ile-de-France, cela passe par une réorganisation de la gouvernance de la ligne, entre la RATP, SNCF Transilien et SNCF Réseau.

