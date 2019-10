La RATP va commercialiser les boutiques du métro toulousain

Tisséo, l’autorité organisatrice des transports publics de Toulouse, confie à RATP Travel Retail, filiale du groupe éponyme, un contrat de commercialisation des locaux et des nouvelles boutiques du métro automatique de la ville Rose qui compte aujourd’hui deux lignes (une troisième vers l’aéroport de Blagnac est en projet – lire ici). Un contrat de deux ans qui démarre fin octobre et dont le montant n’est pas communiqué. « Tout est à faire, puisque aujourd’hui, l’enceinte du métro compte très peu de commerces », indique Tisséo.

RATP Travel Retail commercialise déjà près de 500 boutiques, 1 750 distributeurs automatiques, plus de 22 500 m2 de surfaces commerciales dans les réseaux de transport de la RATP et du Sytral, le Syndicat mixte des transports de l’agglomération lyonnnaise. La filiale du groupe RATP vend aussi ses services aux bailleurs privés et aux collectivités locales pour commercialiser et gérer des commerces et services en pieds d’immeubles.

