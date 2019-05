Le gouvernement choisit de reporter CDG Express après les JO

« Ce n’était pas une décision simple à prendre », a reconnu Elisabeth Borne, la ministre des Transports, en annonçant le 29 mai le report, après 2025, de CDG Express, ce projet de desserte directe entre la gare de Paris-Est et l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Mais le gouvernement n’avait pas vraiment le choix : il n’a pas voulu prendre le risque de pénaliser fortement le fonctionnement du RER B, et ses 900 000 voyageurs quotidiens en lançant le chantier du CDG Express selon le calendrier initial, qui prévoyait une mise en service en décembre 2023, juste avant les JO.

Le gouvernement n’a pas non plus voulu se mettre à dos les élus de Paris et d’Ile-de-France, vent debout contre ce « train des riches