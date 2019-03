Strasbourg mise sur Aptis pour son futur BHNS

La Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) et Alstom ont présenté le 8 mars leur projet commun d’équipement en bus électriques Aptis sur la future ligne G du réseau urbain. La commande porte sur 12 bus “propres” et à haut niveau de service, d’un prix catalogue unitaire de 500 000 euros (hors batteries). Les véhicules seront livrés à partir du mois d’octobre 2019, pour une mise en service quasi-immédiate. Ils assureront le service sur une nouvelle desserte de 3 kilomètres entre la gare centrale de Strasbourg et le parlement européen. La CTS promet une fréquence toutes les 8 minutes.

Pour Alstom, cette première commande entraîne le début de l’industrialisation du nouveau matériel dans les ateliers de Hangenbieten (ex-Lohr Industrie), dans le Bas-Rhin. Le module central sera fabriqué dans les ateliers d’Alstom à Reichshoffen, qui assureront aussi le montage final. Roland Ries, le maire de Strasbourg, reconnaît que cet avantage régional a joué en faveur d’Alstom dans le cadre de l’appel d’offres. “C’est même pour cela qu’on l’a choisi”, insiste-t-il. Robert Herrmann, président de l’Eurométropole de Strasbourg, précise que “la ville et l’Eurométropole ont intégré dans leurs marchés une clause environnementale, qui fait que nous pouvons favoriser les entreprises françaises et locales”.

L’arrivée de 12 bus électriques et à haut niveau de service marque une inflexion dans la stratégie de la CTS, dont 70 % de la flotte roule au gaz naturel. 66 autobus sont encore équipés de moteurs diesel. “Notre objectif consiste à être équipés de 100 % de propulsion GNV et électrique d’ici 2025”, annonce Alain Fontanel, président de la CTS. Une prochaine commande de 12 autobus électriques devrait être ...