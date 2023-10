A Clermont-Ferrand, rejet de « deux France du transport public »

De g. à droite: Marie-Ange Debon, présidente de Keolis et de l’UTP, Clément Beaune, ministre des Transports et Louis Nègre, président du Gart s’apprêtant à débattre du financement des transports publics pendant les Rencontres nationales du transport public, le 19 octobre à Clermont-Ferrand.

Plus de 8 000 visiteurs et congressistes ont participé aux Rencontres nationales du transport public (RNTP) mi-octobre, à Clermont-Ferrand. Un record de fréquentation si l’on en croit les chiffres du GIE Objectif Transport Public, l’organisateur. Et ce malgré des « temps de parcours rallongés, auxquels s’ajoutent des dysfonctionnements en séries sur le réseau ferré qui ne sont pas dignes ni de notre pays, ni de notre territoire » selon le maire, Olivier Bianchi. Mais aussi des gros travaux pour restructurer de A à Z les transports urbains de la ville de Michelin où la voiture est reine. Sans oublier un centre des Expositions excentré, coincé entre trois autoroutes et difficilement accessible en transport en commun.

...