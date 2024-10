A La Rochelle, une SEMOP pour succéder à la régie des transports

En 2017, l’agglomération rochelaise (Charente-Maritime) avait délégué à la régie des transports communautaires rochelais et à Transdev La Rochelle l’exploitation de ses services de transports urbains et périurbains. Suite à une étude révélant « un bilan contrasté des performances », les élus ont choisi de confier les deux activités à un seul opérateur. Le 26 septembre dernier, les édiles ont annoncé avoir retenu Transdev, seul en lice, pour assurer la nouvelle DSP du réseau Yelo. La société agira au travers d’une SEM à Opération Unique à partir du 1er janvier 2025 et pour les cinq prochaines années.

La nouvelle structure devra faire face à des objectifs ambitieux. En effet, un nouveau réseau, 20 % plus grand que l’actuel, verra le jour en juillet prochain. Par ailleurs, la collectivité souhaite que la fréquentation atteigne 13,8 millions de passagers par an d’ici à 2030, soit une progression de 38 %.

J-S. T.