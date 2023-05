Et Keolis remporte deux contrats de bus en Californie

L’autorité des transports du comté d’Orange, dans le Grand Los Angeles, a confié mi-mai 2023 un contrat d’exploitation de bus (200 véhicules sur 36 lignes) au Français Keolis. Un marché de quatre ans jusqu’en 2027, avec possibilité d’extension de deux ans.

Toujours dans la même région, la filiale de la SNCF s’est vu aussi renouveler pour quatre ans son contrat avec Foothill Transit, dans la banlieue de Los Angeles, pour l’exploitation et la maintenance du réseau de Pomona (150 000 habitants). Avec des lignes locales et express vers le centre-ville de Los Angeles et de Pasadena. Et 36 bus électriques à hydrogène, « actuellement la plus grande flotte de bus à hydrogène des États-Unis », commente l’opérateur dans un communiqué.

Présent dans six États nord-américains, Keolis emploie près de 5 000 collaborateurs, exploite près de 1 200 bus – le tiers en Californie-, et opère le réseau des trains suburbains de Boston.