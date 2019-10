Keolis continuera à exploiter les transports publics de Nevers

Keolis a annoncé le renouvellement fin septembre de son contrat à Nevers, où le groupe exploite le réseau de transport Taneo depuis douze ans. La nouvelle délégation de service public, qui débute le 1er janvier 2020, représente 42 millions d’euros sur six ans. Elle prévoit que la filiale de transport public de la SNCF augmente la fréquentation des transports de 11 % et les recettes de 25 %.

L’offre de transport, qui couvre 13 communes et 67 000 habitants, va être renforcée et de nouveaux services proposés, notamment une solution de paiement sans contact à partir de juin 2020. Parmi les autres nouveautés, Nevers Agglomération a décidé d’ouvrir la possibilité de voyager gratuitement tous les premiers samedis du mois ainsi que les samedis de décembre « pour promouvoir l’utilisation des transports en commun et contribuer au dynamisme du commerce local », explique Keolis dans un communiqué.