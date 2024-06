La Centrale d’achat du transport public élargit son offre de logiciels de gestion

Les Journées AGIR se tiennent depuis hier et jusqu’au 20 juin à Montpellier. L’association créée par des élus locaux pour apporter son expertise aux collectivités et aux opérateurs indépendants propose notamment un cycle de conférences autour du thème du transfert modal. L’occasion aussi pour la Centrale d’achat du transport public (CATP) de présenter ses prestations.

Dans un récent communiqué, la CATP explique avoir « étoffé de manière significative son offre de logiciels et systèmes ». Parmi les nouveautés : des logiciels de gestion du transport à la demande et de personnes à mobilité réduite, du covoiturage dynamique, des données d’offre de transport, des réseaux et des infrastructures, du transport scolaire, d’analyse des données d’usage des transports publics, la conception de l’offre de transport.