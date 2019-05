Les concurrents des lignes du Grand Paris Express conviés à une journée d’information le 13 juin

C’est un peu comme un happening parisien : on connait la date, mais le lieu et l’heure sont tenus secrets jusqu’au dernier moment. Une chose est sûre : Ile-de-de-France Mobilités (IDFM) ouvre les hostilités dans le processus d’ouverture à la concurrence pour l’exploitation des lignes 15, 16, 17 et 18 et le prolongement de la la ligne 14 du métro automatique, le Grand Paris Express (voir la carte : ici).

L’autorité organisatrice des transports franciliens organise le 13 juin une journée d’information à laquelle elle convie les opérateurs de transport public : sur inscription (5 personnes maximum par opérateur)

Et comme parmi les candidats potentiels pour exploiter ces nouvelles lignes de métro, il y aura des Français – RATP Dev, Transdev, Keolis associé à SNCF Transilien, mais aussi sans doute, des étrangers – les Espagnols Vectalia et Moventia, Arriva, encore filiale de la Deutsche Bahn, le Hongkongais MTR etc., la journée d’information se fera en français et en anglais.

Pour mémoire, le groupe RATP a été désigné gestionnaire des infrastructures du futur réseau ferroviaire qui doit ceinturer la région capitale, ponctué de 68 gares.

N.A