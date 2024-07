Transdev va exploiter le plus grand service de transport à la demande d’Amérique du Nord

Transdev a annoncé le 30 juillet avoir remporté un contrat de plus de 600 millions de dollars, auprès de l’autorité organisatrice Dallas Area Rapid Transit (DART) au Texas. Il porte sur l’exploitation, pendant huit ans, de programmes de transport adapté (paratransit) et de transport à la demande (microtransit). « Transdev prendra le relais de l’opérateur historique le 1er octobre 2024« , explique dans un communiqué la filiale de la Caisse des dépôts et consignations (66 %) et de l’allemand Rethmann (34 %).

« Le plus grand service de transport à la demande d’Amérique du Nord, GoLink, auquel font appel près de 900 000 passagers chaque année, est intégré à ce contrat« , souligne également l’opérateur de transport public français.