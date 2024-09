RATP Dev et le rêve américain

Après avoir invité la Californie sur les lignes du métro parisien le 12 septembre pour célébrer le passage du flambeau olympique à la ville de Los Angeles pour les JO 2028 (le temps d’une journée, la station Saint-Michel est devenue Malibu Malesherbes, Santa Monica, Grands Boulevard, Hollywood Bld, etc), la RATP annonce la signature par sa filiale aux Etats-Unis de son « plus grand contrat dans l’Etat » (montant non communiqué). RATP Dev a remporté l’exploitation du système transport de Visalia, une ville de plus de 107 000 habitants, située au centre de la Californie, au sud de Fresno.

Le contrat porte sur une durée de cinq ans, avec une option de prolongation de cinq années supplémentaires, et débute le 1er octobre. En mai dernier, RATP Dev avait remporté la gestion des transports publics de Winston-Salem en Caroline du Nord.

