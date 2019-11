Eloi Courcoux devient directeur général de Newrest Wagons-Lits France

Le 28 novembre, Newrest a annoncé la nomination d’Eloi Courcoux, 47 ans, au poste de directeur général de Newrest Wagons-Lits France.

Après avoir successivement occupé les fonctions de directeur Marketing et directeur général des Groupes et Evénements à la Walt Disney Company, il était depuis 5 ans, directeur général d’un groupe familial de restauration implanté au Cambodge et au Myanmar.

Chez Newrest il sera chargé « d’assurer le pilotage opérationnel de l’activité Rail et de la marque Newrest WagonsLits en France sous la responsabilité d’Emmanuelle Puig, CEO France de Newrest ».