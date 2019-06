Tram T9. Keolis premier vainqueur de la concurrence en Ile-de-France

Ile-de-France Mobilités a « pressenti » Keolis pour l’exploitation du futur tramway T9 qui reliera Paris au centre-ville d’Orly. Il s’agit de la première ligne ouverte à la concurrence en Ile-de-France. Quatre candidats avaient été retenus par IDFM : outre Keolis, RATP, Transdev et l’espagnol Moventia. Le contrat de délégation de service public, qui débutera fin 2019 pour s’achever fin 2024, comprend également l’exploitation de plusieurs lignes de bus, dites « Bord de l’eau ». Le choix du délégataire sera proposé au Conseil d’Ile-de-France Mobilités lors de sa séance du 2 juillet 2019.

La ligne de tramway T9, actuellement en travaux, reliera Paris (Porte-de-Choisy) au centre-ville d’Orly en 30 minutes en desservant sur son tracé les villes d’Ivry-sur-Seine, de Vitry-sur-Seine, de Choisy-le-Roi et de Thiais. D’une longueur de 10 km, elle offrira aux habitants des communes traversées un mode de transport plus capacitaire, plus confortable et plus écologique que les bus actuellement en circulation. La première rame est attendue à la fin de l’année.

La délégation de service public comprend également l’exploitation d’un réseau de bus constitué de six lignes desservant les communes d’Ablon, Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, Orly, Thiais et Villeneuve-le-Roi, dont plusieurs d’entre elles seront en correspondance avec le T9. Ce réseau Bord de l’eau était jusqu’à présent exploité par Keolis.