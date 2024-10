Le gouvernement appelé à prolonger les caméras piétons dans les transports publics

L’expérimentation des caméras piétons dont sont équipés les agents de la SNCF, de la RATP et d’autres réseaux de transports volontaires prend fin le 1er octobre. Autorisées depuis 2020 et prolongées par la loi JO afin de couvrir la période olympique, les caméras fixées sur le poitrine des agents volontaires (contrôleurs, agents de sécurité), devront donc arrêter de filmer dès demain.

Plusieurs organisations du secteur des transports publics ont récemment appelé le gouvernement à prolonger l’autorisation « Le GART et l’Union des transports publics et ferroviaires (UTPF) regrettent profondément que l’État n’ait pas veillé au maintien de l’usage des caméras piétons par les agents de contrôle des opérateurs de transport public et ferroviaire », écrivaient il y a quelques jours l’association des élus en charge des transports et l’organisation patronale du secteur. « L’efficacité de ce système est pourtant reconnue par tous » insistent les deux associations.

...