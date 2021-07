Et si le futur du MaaS était déjà écrit ?

Les plateformes agrègent des services de mobilité de différentes natures. Uber, par exemple, ne propose plus uniquement des services de transports mais propose de la livraison express de repas, de courses alimentaires, de fleurs, et même un service de messagerie pour les particuliers…

On a vu dans le MaaS une sorte d’Eldorado technologique de la mobilité durable… Mais l’information aux voyageurs est devenue un nouveau standard pour tous les moyens de transport. Le MaaS permet aux transports en commun, à la marche ou au vélo de rester dans la course face à l’automobile. Pas de faire la différence. Là où le MaaS pourrait se développer, c’est en permettant aux plate-formes privées d’offrir des services de mobilité de toute sorte, comme le fait dès maintenant Uber. Avec des effets environnementaux et sociaux très contestables.

