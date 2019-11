Effia acquiert Mypark en Belgique

Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international, Effia a annoncé le 5 novembre avoir fait l’acquisition du gestionnaire de parkings Mypark, qui gère 22 parkings pour un total de 12 500 places en Belgique à Anvers, Bruxelles, Liège, Louvain, Louvain-la-Neuve et Namur. « Avec cette acquisition, Effia devient le n°4 du marché du stationnement en Belgique », précise Fabrice Lepoutre, le directeur général d’Effia.

Avec cet achat, qui fait suite à ceux d’Alfa Park et de Parkeren Roeselare, puis au contrat de fournitures et de services du parking CERIA-COOVI organisé par Parking.Brussels, la filiale du groupe Keolis gérera plus de 32 000 places de stationnement, dont plus de 8 000 en voirie, dans 30 villes et communes en Wallonie, en Flandre et dans la région de Bruxelles-Capitale.

Créée en 1975 et employant actuellement 63 salariés, l’entreprise Mypark était jusqu’à présent détenue par les familles Bailly et Wolf. La finalisation de l’acquisition est prévue fin novembre.