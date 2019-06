Bernard Schaer élu président d’i-Trans et de Railenium

Le 23 mai, le conseil d’administration du pôle de compétitivité i-Trans a élu président pour trois ans Bernard Schaer. Il succède à Yves Ramette. Il lui a également succédé le 20 juin à la présidence de Railenium. Ingénieur des Ponts et chaussées, Bernard Schaer était jusqu’à son départ de la SNCF, en septembre 2018, membre du Comex de SNCF Réseau et occupait les fonctions de directeur général adjoint en charge de l’Ingénierie et des Projets.