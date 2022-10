Jérôme Laffon et Stéphane Rapebach échangent leurs postes à la SNCF

Alors que le TGV à bas coûts Ouigo va prochainement fêter ses 10 ans, un nouveau directeur, Jérôme Laffon, va en prendre les commandes le 1er novembre. Ce diplômé de HEC de 50 ans, était jusqu’alors directeur marketing et commercial de TGV-Intercités. Il a notamment contribué au lancement des cartes Avantage et Liberté, à la promotion des atouts écologiques du train et à la préparation de TGV Intercités à l’arrivée de la concurrence, rappelle la SNCF.

Il remplace Stéphane Rapebach qui, dans un jeu de chaises musicales, prend lui-même le poste de directeur marketing et commercial à TGV-Intercités. Ingénieur des Arts et Métiers de 43 ans, il est resté 6 ans à la tête de Ouigo, développant l’offre qui représente aujourd’hui 22% du trafic de voyageurs GV, et en la portant de 5 à 24 millions de voyageurs par an.