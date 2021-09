Le Sytral veut lancer un BHNS en trolleybus IMC entre la Part-Dieu et Vaulx-en-Velin

Le Sytral a envoyé au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) et au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) un avis d’appel à candidatures pour le marché de maîtrise d’œuvre générale d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre la Part-Dieu et la place des Sept-Chemins, à Vaulx-en-Velin.

Cette ligne radiale entre l’est du centre-ville et la périphérie traversera le troisième arrondissement de Lyon, ainsi que les communes de Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin. « Ce projet de desserte en site propre a pour finalité de relier l’est de la métropole depuis Sept-Chemins à la Part-Dieu et s’accompagnera d’une requalification de façade à façade de la route de Genas en lien avec les services de la Métropole de Lyon et des villes concernées », indique le Sytral, qui a comme objectif de mettre en service cette ligne courant 2026.

