Stéphane Soreau devient DG de RATP Real Estate

Jusqu’alors directeur d’exploitation de RATP Real Estate, Stéphane Soreau a été nommé le 5 septembre directeur général de la filiale de la RATP. Depuis 2020, ce diplômé d’un master en management immobilier de l’ESSEC, également architecte DPLG, était plus particulièrement chargé de l’offre Urban Station, spécialisée dans l’évènementiel et le corpoworking (environ 21 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021). « RATP Real Estate gère et développe le patrimoine immobilier et foncier de clients publics et privés autour de projets tertiaires, industriels et mixtes d’insertion urbaine« , explique la RATP.