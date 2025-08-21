Je me connecte

vrt
Mediatransports gèrera les supports publicitaires dans 45 ga...

Mediatransports gèrera les supports publicitaires dans 45 gares du Grand Paris Express

Publié le 21/08/2025 à 10h28
Sur la ligne 14, une rame arrive dans la station Pont Cardinet, en direction d’Olympiades. © Cramos/Wikipedia

Metrobus a été désigné par Île-de-France Mobilités et la Société des grands projets, en juillet, concessionnaire les supports publicitaires dans 45 gares des lignes 14 sud, 15 sud, 16, 17 et 18 du Grand Paris Express. La filiale de Mediatransports s’est engagée notamment à proposer au moins 30 % de contenus non publicitaires sur les emplacements situés sur les quais.

Le contrat, qui court à partir des mises en service respectives, est conclu pour une durée de 12 ans. Ainsi, souligne la régie publicitaire, « fort de ses contrats historiques avec la RATP et SNCF Gares & Connexions, Mediatransports proposera une couverture totale de l’ensemble de l’Île-de-France, avec des réseaux puissants, sans couture et en parfaite cohérence avec le parcours voyageur, maximisant ainsi l’efficacité publicitaire des campagnes« .

Un nouvel appel public à la concurrence sera organisé vers 2028-2029 pour les gares des tronçons ouest et est de la ligne 15, précise IDFM.

 

 

EN CONTINU
10h28 Mediatransports gèrera les supports publicitaires dans 45 gares du Grand Paris Express
6h58 Quatre triages de fret ferroviaire en voie de modernisation pour 156 millions d'euros
20/08 La RATP signe avec Suez un contrat pour la fourniture d'électricité renouvelable
19/08 Un pass pour voyager toute la nuit au Cap d'Agde
Toute l’actualité
