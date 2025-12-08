Je me connecte

Sabine Jacob nouvelle directrice de l'immobilier du groupe RATP

Publié le 08/12/2025 à 17h00
Sabine JACOB. @groupe RATP

Le groupe RATP a annoncé aujourd’hui la nomination, depuis le 17 novembre, de Sabine Jacob au poste de directrice de l’immobilier. Cette diplômée de l’Ecole centrale de Paris, de l’IEP de Paris et de l’Université de Munich, est une spécialiste de l’immobilier pour avoir travaillé tant dans le secteur privé (Unibail, Mercialys) que public (EPF, SNCF). Elle est aussi, depuis juin, administratrice de l’association des directeurs de l’immobilier.

