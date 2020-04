Innotrans 2020 reporté

La prochaine édition du salon Innotrans, le plus important du monde pour le secteur ferroviaire, voire pour les transports publics, ne se tiendra pas du 22 au 25 septembre. Comme de nombreuses autres manifestations professionnelles, Innotrans 2020 doit son report à l’épidémie de Coronavirus et aux conséquences de cette dernière.

« Nous avons pris connaissance de l’ordonnance du Sénat de Berlin du 21 avril 2020 concernant l’interdiction d’événements de plus de 5 000 personnes jusqu’au 24 octobre 2020 », a annoncé Messe Berlin, organisateur d’Innotrans.

Toutefois, pas question d’annuler la treizième édition de cet événement incontournable, qui se tenait depuis l’an 2000 au cours de la deuxième moitié de septembre (après un lancement estival en 1996 et une édition 1998 en octobre, commune avec l’exposition Eurailspeed de l’UIC). « Nous sommes déjà en cours de finalisation d’une date alternative pour l’événement et l’annoncerons au plus tard début mai », a précisé l’organisation d’Innotrans.

P.L.