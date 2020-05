La RATP espère entre 1000 et 5000 policiers pour canaliser les flux de voyageurs

Pour faire respecter les distanciations sociales dans ses métros, RER, trams et bus, comme le demande le gouvernement, la RATP déploie, depuis plusieurs jours, des marquages au sol, des stickers sur son réseau et effectue des tests de gestion des flux. Au total, plus d’1 million de stickers seront déployés.

Elle compte également diffuser sur son réseau à partir du 8 mai un “pacte voyageurs” pour leur demander “de respecter les gestes barrière et d’adopter un comportement civique et responsable”. Ce qui passe notamment par le port obligatoire du masque dans les transports collectifs et le respect de distances minimales avec les autres voyageurs.

Mais pour ne pas dépendre uniquement du bon vouloir des passagers, la RATP va aussi recourir à ses agents (elle prévoit 3000 agents, dont 150 issus de prestataires privés) pour canaliser les flux aux entrées des stations et dans les grands pôles souterrains de correspondance. Mais ce ne sera pas suffisant, a expliqué Catherine Guillouard, la PDG de la RATP qui était auditionnée hier matin par le Sénat. La dirigeante en appelle donc au gouvernement pour que les forces de l’ordre l’aident dans cette tâche.

La direction de la RATP a imaginé 3 scénarios possibles, allant d’un renfort de 1000 à, dans le meilleur des cas, 5000 policiers, a encore indiqué Catherine Guillouard. “Nous allons choisir les lieux les plus stratégiques pour canaliser les flux. Ce sera clairement le tramway et les réseaux ferrés“, a-t-elle précisé en expliquant que la régie pourrait s’inspirer du retour d’expérience de la dernière grève.

La Régie attend désormais le décret qui va organiser le déconfinement. Elle prévoit à partir du 11 mai 75 % d’offre de bus, entre 80 et 100 % d’offre de tramway, et 75 % d’offre dans le métro avec une priorité donnée aux lignes les plus chargées, comme la 13 avec 85 % des circulations ou les lignes automatiques 1 et 14 qui fonctionneront totalement. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il sera impossible de contrôler l’ensemble du réseau qui compte 12300 arrêts de bus (et 4700 bus), 93 gares routières, 368 stations de métro, 184 arrêts de tram et 5800 rames de métro, RER et caisses de tram, soit l’un des réseaux de transport les plus denses d’Europe.

MH P