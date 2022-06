A Toulouse, le téléphérique prend son envol

Téléo est une petite révolution pour Toulouse, ses transports et plus largement le transport urbain par câble en France. Avec sa technologie 3S, il survole sur trois kilomètres, avec seulement cinq pylônes, une colline, une réserve naturelle et la Garonne pour relier en dix minutes l’université Paul-Sabatier, le CHU de Rangueil et l’Oncopole. Un équipement emblématique et consensuel mis en service le 14 mai.