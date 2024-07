Equipementiers & services – Dans huit autres villes hôtes, les transports urbains sont aussi en première ligne

Alors que les JO 2024 s’ouvrent officiellement avec la cérémonie d’ouverture le 26 juillet 2024 à Paris, VRT fait le point sur les autres villes qui accueillent des épreuves : Marseille (voile, football), Villeneuve-d’Ascq, près de Lille (basket et handball), Châteauroux (tir), Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice et Saint-Etienne ( football). Sans oublier le surf à Tahiti.

Bordeaux

• Réseau Transport Bordeaux Métropole

• Exploitant : Keolis

• Autorité organisatrice : Bordeaux Métropole

• Épreuves : football (27, 30, 31 juillet et 2 août).

Le dispositif durant la période olympique sera identique à celui mis en œuvre pour la Coupe du monde de rugby de l’automne dernier : renfort de trams et de navettes bus trois heures avant et deux heures après les épreuves. La ligne C du tram sera portée au maximum de ses capacités pour ...