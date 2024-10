Les Jeux olympiques et paralympiques vont marquer d’une empreinte durable les transports publics. On le voit dans cette 12e édition des Grands Prix de la Région Capitale : de nombreuses initiatives ont été lancées, étendues ou accélérées à l’occasion des Jeux. Toutes celles que nous primons cette année sont destinées à durer, comme vous pourrez le constater en novembre, dans notre prochain numéro, qui dévoilera le nom des gagnants.Toutes démontrent aussi le bel engagement des transports publics dans la réussite de cet événement et font la part belle à l’accueil, à la performance et à l’inclusion. A l’image des JO.

Dossier réalisé par Marie-Hélène Poingt