Grands Prix des régions 2024 – Le beau succès des TER

Décarbonation, intermodalité renforcée, nouvelle politique tarifaire, billettique plus intégrée et grandes campagnes d’information innovantes font partie des thèmes qui ont particulièrement inspiré ces derniers temps les régions dans leurs politiques de transport. Avec succès, puisque les voyageurs n’ont jamais été aussi nombreux à utiliser les TER. C’est aussi ce que montre la sélection d’initiatives que notre jury a retenu pour cette 14e édition de nos Grands Prix des Régions. Après deux éditions qui avaient renoué avec la présentation et la remise des prix en un seul temps, le millésime 2024 du Grand Prix des Régions se fera cette année en deux étapes : la présentation dans ce numéro des différentes initiatives qui ont permis, au cours des douze derniers mois, de faire progresser le transport ferroviaire régional, puis le compte-

rendu, dans le numéro suivant, des régions primées lors de la cérémonie de remise des prix prévue le 30 mai à Paris.

Sept prix thématiques

Sept prix thématiques sont décernés cette année. Pour chacune des catégories, nous avons demandé aux régions de présenter leurs propres réalisations de l’année écoulée. Ce choix a été enrichi par notre panel d’experts, qui a ensuite attribué, après vote, chacun des prix. S’ajoute le Grand Prix du Tourisme Ferroviaire qui sera décerné par l’Unecto, la fédération des chemins de fer touristiques et des musées à caractère ...