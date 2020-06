Ile-de-France : La relance des grands chantiers

Avec la crise sanitaire, les nombreux grands chantiers franciliens ont connu un coup d’arrêt. Impossible, en effet, de respecter les gestes barrière et la distanciation physique dans la plupart des cas. A cela se sont ajoutées les ruptures d’approvisionnement. Seules les opérations de maintenance indispensables et de sécurité ont été maintenues. Fin mars, une nouvelle organisation des chantiers a été décidée, permettant la relance progressive des chantiers du Grand Paris. De son côté, la région Ile-de-France a listé les travaux qui lui semblent prioritaires, comme le prolongement de la ligne 14 du métro, celui d’Eole, les tramways et les travaux sur le faisceau nord des RER B et D. Etat des lieux de quelques grands chantiers qui vont subir retards de réalisation et surcoûts qui restent à évaluer.