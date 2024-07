Le livre d’or des transports olympiques

Histoire d’un défi

Une quinzaine de millions de visiteurs sont attendus lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris qui se tiendront en deux fois deux semaines, du 26 juillet (jour de la cérémonie d’ouverture) au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre. Île-de-France Mobilités (IDFM), partenaire officiel de Paris 2024, est chargé de l’organisation du transport des spectateurs, des équipes et des personnes accréditées en Île-de-France. Avec l’objectif d’assurer 100 % des déplacements des spectateurs en transport public. L’offre sera augmentée en moyenne de 15 % par rapport à un été normal et jusqu’à plus de 60 % sur les lignes de métro les plus fréquentées.

Balayant le scepticisme des Parisiens et Franciliens, inquiets à l’idée des contraintes pratiques engendrées par les Jeux, Valérie Pécresse, la présidente de la région et de son autorité organisatrice des transports, IDFM, a fait de ce défi une affaire personnelle. Un sujet d’horlogerie complexe « qui a demandé plusieurs années de travail avec les entreprises mobilisées », et finalement, un catalogue de mesures pour accompagner l’événement planétaire dans sa dernière ligne droite. Il a fallu concevoir et réaliser de nouvelles infrastructures même si l’essentiel des déplacements reposera sur les lignes de transport en commun déjà existantes. Et définir les plans de transport. Et prévoir des plans B, au cas où… Ainsi, les services d’IDFM ont travaillé avec les transporteurs, ligne par ligne, station par station, gare ...