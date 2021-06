L’électrification des bus diesel, la nouvelle idée pour verdir les parcs

Et si, d’un coup de baguette magique, il était possible de métamorphoser un autobus diesel des plus classiques en un véhicule 100 % électrique ? Ce qui semblait encore relever du conte de fées est en passe de devenir réalité. Débarrasser un bus diesel déjà en circulation de son moteur thermique, de sa boîte de vitesses et de son réservoir de gazole, et les remplacer par une chaîne de traction électrique et ses batteries pourrait lui donner une nouvelle vie. D’aucuns y voient déjà un levier qui permettrait de « verdir » plus vite les parcs existants, sans devoir pour autant radier nombre de véhicules récents, dont le potentiel mécanique est encore loin d’avoir été épuisé. L’objectif n’est autre qu’accélérer la transition énergétique par une transformation rapide et à coût maîtrisé. Vu le coût d’achat d’un bus électrique, l’équation paraît séduisante sur le plan économique. Profitant d’un changement de la réglementation, devenue davantage permissive, plusieurs acteurs se positionnent déjà sur ce marché riche de promesses. Mais le challenge technique n’est pas aussi simple à relever…

Dossier réalisé par Philippe Hérissé