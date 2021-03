Les dernières innovations sur le marché des bus électriques et autonomes

Côté bus, le début de l’année est plutôt riche en actualité. Le 11 février, Ile-de-France Mobilités débloquait plus de 440 millions d’euros pour financer, entre autres, l’achat d’un millier de véhicules propres, qui seront commandés et réceptionnés par la RATP d’ici 2023. L’autorité organisatrice a choisi l’électricité et le gaz. Une étude sur la pollution des bus, qu’elle avait commandée à Airparif, et qui a été présentée le 28 janvier, pointe d’emblée l’intérêt important de passer d’Euro 4 à Euro 6. Les bienfaits de la nouvelle norme diesel auraient-ils été largement sous-estimés ? Chez les constructeurs, le suédois Scania présente son premier autobus électrique, le Citywide BEV. C’est le dernier des « grands » à entrer dans l’ère de l’électromobilité. Il a été précédé par l’allemand MAN, avec son Lion’s City E, dont la production a démarré fin 2020. Lui aussi a voulu partir d’une page blanche, et prendre tout le temps nécessaire pour être sûr d’arriver à un produit pleinement abouti. Enfin, en ce début d’année, un outsider, qui montait tranquillement en puissance depuis quelque temps, crée la surprise. C’est le turc Karsan, qui présente le premier midibus électrique de 8 m en conduite autonome, et veut le produire en série. Ce véhicule emportera jusqu’à 52 voyageurs sans aucun personnel à bord. Décidément, le renouveau des transports urbains et interurbains arrive in extremis à sauver la mise pour ce secteur de l’industrie qui prend de plein fouet l’effondrement du tourisme en autocar.

Dossier réalisé par Philippe ...