Les lauréats 2019 des Grands Prix de la Région Capitale

La cérémonie de remise des prix des Grands Prix de la Région Capitale a eu lieu le 10 octobre dernier à l’hémicycle du Conseil régional d’Ile-de-France, à Paris. L’occasion de réunir l’ensemble des lauréats de cette septième édition, récompensés pour leurs initiatives en matière de transport périurbain, d’innovation, d’aménagement urbain, d’intermodalité, de smart city, de logistique urbaine, de modernisation et de gestion de projet (voir le détail des nominations ici). Elle s’est déroulée, notamment, en présence de Pierre Bonicel directeur du Secteur Essonne/Val de Marne (Keolis), Ronan Kerloc’h directeur du Secteur Seine Saint-Denis, Val d’Oise et Seine et Marne (Keolis), Membre Ile-de-France Mobilité, Laurent Oudotte directeur Pôle Idf Sud, (Transdev), Bertrand Lambert membre du jury, journaliste (France 3), Pascal Aublet directeur de Projet (SNCF Réseau), Youenn Dupuis directeur général adjoint en charge de l’Ile-de-France (Keolis), Séverine Besse directrice de la Permanence générale des réseaux (RATP), Laurent Bouyer président (Bombardier Transport France), Xavier Gruz directeur de Projet (Eole-NExTEO), François-Xavier Picard chef de Projet (SNCF Réseau), Eric Giammusso chef de Projet exploitation (SNCF Réseau), Sandrine Gourlet directrice des Relations extérieures (Société du Grand Paris), Patricia Villoslada directrice des Systèmes de Transport Autonome (Transdev), Christophe Najdovski maire adjoint de Paris, chargé des Transports, des Déplacements, de la Voirie et de l’Espace public, Patrick Vergelas directeur (Renault Mobility Services), Guillaume Brenaut chargé de Recherche (Renault). La remise des prix était précédée d’une conférence qui avait ...