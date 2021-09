Nouvelle-Aquitaine Mobilités, la gouvernance partagée

Le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités a été créé en 2018, après la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charente en un immense territoire de plus de 84 000 km2. Il regroupe 26 autorités organisatrices, pour lesquelles il représente un espace de dialogue et de mutualisation, et 45 réseaux de transport qu’il coordonne. Sa marque, Modalis, propose les premières briques d’un futur MaaS : un calculateur d’itinéraires à l’échelle de la grande région et un système billettique très intégré.