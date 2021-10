REACT-EU : les fonds d’urgence de l’UE pour soutenir les territoires

Elément phare de la reprise économique, REACT-EU ( «Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe » ou « soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires d’Europe ») est l’un des dispositifs constituant le plan de relance européen « NextGenerationEU » adopté en 2020 par la Commission européenne pour une économie plus verte, plus numérique et plus résiliente.

Le premier instrument de la relance en région

Déjà surnommé « l’instrument d’urgence » par les néophytes et habitués des fonds européens, REACT-EU réabonde certains instruments de la politique de cohésion 2014-2020 (Feder, FSE, FEAD), également appelés fonds structurels. C’est le premier instrument de la relance à avoir été adopté pour un déploiement rapide en région à la suite de la crise sanitaire.

Ce programme vient renforcer la capacité financière d’investissement des régions pour une reprise locale adaptée et durable. Interlocutrices privilégiées des fonds structurels, les régions se sont vues confier la gestion de ce nouveau dispositif européen.

A l’instar des fonds structurels, REACT-EU se déploie dans les régions à rythme variable et alloue les fonds par appels à projet (échéances fixes) ou mesures au fil de l’eau (mesures ouvertes en continu avec plusieurs vagues de sélection). Les actions doivent être dédiées à la stimulation du territoire pour une reprise solide.

Le pont entre une réponse immédiate et une relance à long terme

Destiné à soutenir la reprise immédiate, REACT-EU octroie déjà des fonds (800 millions d’euros ont été versés ...