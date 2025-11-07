Spécial RNTP: Le transport public dans tous ses états

8000 participants sont attendus aux Rencontres nationales du transport public, qui se tiendront, du 4 au 6 novembre, au Parc des Expositions CO’Met à Orléans. Deux ans après les RNTP de Clermont-Ferrand, autorités organisatrices et opérateurs plaideront de nouveau pour un choc d’offre et pour plus de financements. L’expertise et l’innovation tiennent aussi une place majeure pour le secteur, comme le montre cette nouvelle édition.

Beaucoup d’espérances nées de la conférence sur le financement du transport public ont été douchées, à la rentrée, face à l’instabilité politique du pays. En particulier l’espoir d’obtenir, enfin, une loi cadre « historique » votée au Parlement. En jeu, 1,5 milliard d’euros d’ici à 2028 pour régénérer le réseau ferré vieillissant… En attendant, l’Union des transports publics et ferroviaires (UTPF) a tenu, début octobre, sa traditionnelle conférence de rentrée pour répéter ses demandes aux pouvoirs publiques. Elles devraient être réitérées au cours des RNTP par l’organisation professionnelle qui regroupe les principaux opérateurs de transport (SNCF, RATP, Transdev, Keolis, etc.) et gestionnaires d’infrastructures, Comme compte le faire le Gart qui demande aussi davantage de moyens, ainsi que l’équité avec l’Île-de-France où le plafond du versement mobilité est plus élevé (lire encadré)

Déplafonner le versement mobilité

Face au nouveau gouvernement, l’UTPF maintient son cap et appuie la deman