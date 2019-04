Visite guidée des chantiers du Grand Paris

La construction des métros du Grand Paris Express se poursuit avec cinq milliards de plus qui seront signés cette année. La Société du Grand Paris est sur tous les fronts en préparant les lots à venir et leur calendrier, et en poursuivant les chantiers en cours. Zoom sur Saint-Denis et Le Bourget, Villejuif-Institut-Gustave-Roussy et Noisy-Champs.

B05entonite, butons et parois moulées sont un bon remède à la morosité. Le projet tarde ? Vous dites que rien n’avance ? Venez faire un tour dans les bases-vie. La Société du Grand Paris (SGP), a organisé une visite guidée des chantiers, commençant le 5 mars par la ligne 16 – Saint-Denis, La Courneuve, Le Bourget –, et poursuivant, le 6 et le 7 mars, par des grands chantiers de la ligne 15 Sud : Bagneux, Arcueil-Cachan, Villejuif-Institut-Gustave-Roussy à l’ouest, Noisy-Champs, Villiers-sur Marne, Saint-Maur-Créteil à l’est. Certes, ce n’est pas d’hier que les travaux sont en cours mais, comme le dit la SGP, le projet change d’échelle.