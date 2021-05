Le projet de réorganisation de SNCF Réseau pour arriver à l’équilibre en 2024

Avis de réorganisation chez SNCF Réseau. Les organisations syndicales ont été informées le 6 mai lors d’un CSE central (Comité Social et Économique) de deux projets de SNCF Réseau , l’un baptisé “Maintenir demain” et concernant les établissements assurant la maintenance du réseau ferré, l’autre un plan “d’optimisation des FGA (Frais généraux administratifs )” qui doit s’étaler sur trois ans et conduire, selon l’Unsa-Ferroviaire, à la suppression de 500 postes dans les fonctions supports (ressources humaines, gestion, finances et communication, qui regroupent 3500 personnes).

