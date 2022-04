Accord Alstom-Engie pour l’hydrogène destiné aux locomotives fret

Sur rail, l’hydrogène ne se limite pas aux trains régionaux. En effet, c’est dans le but d’approvisionner des locomotives fret qu’Alstom et Engie ont signé une convention de partenariat afin de mettre en œuvre des solutions de logistique et de ravitaillement en hydrogène renouvelable. Electriques, les locomotives fret en question seraient dotées de piles à combustible pour franchir les sections non électrifiées (en ligne et sur les installations terminales embranchées), ce qui permettrait de se passer de la traction diesel. Et selon les termes du nouveau partenariat, Alstom doit concevoir une solution hydrogène à partir d’un système de piles à combustible de forte puissance pouvant alimenter de telles locomotives, alors que de son côté, Engie doit fournir l’hydrogène renouvelable pour cette solution via le déploiement d’une chaîne logistique innovante.

