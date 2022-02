Alstom va contribuer à la modernisation de l’unique ligne de métro automatique de Turin

Seize ans après sa mise en service, pour les Jeux olympiques d’hiver de 2006, l’heure est venue de moderniser et de prolonger l’unique ligne du métro automatique de Turin, de type VAL à roulement sur pneus. Et c’est en présence de Stefano Lo Russo, maire de Turin, et de Chiara Foglietta, conseillère chargée des Transports, de l’Infrastructure et de la Mobilité de la ville, que Massimiliano Cudia, Directeur général de l’entreprise municipale Infra.To, et Michele Viale, Directeur général d’Alstom Italie et PDG d’Alstom Ferroviaria, ont signé un contrat clés en main de 156 millions d’euros portant sur le CBTC destiné à cette ligne de métro et quatre rames Metropolis. Dans le cadre de ce contrat, douze rames de plus sont en option.

