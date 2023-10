Un tramway « immersif » ou « expérientiel » : c’est par ce mode de transport que les visiteurs pourraient bientôt découvrir les cinq principaux sites de l’oasis d’Al-‘Ula, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, dans le nord-ouest de l’Arabie Saoudite. Et pour réaliser cette « initiative qui incarne à la fois le luxe, l’histoire et la mobilité verte », c’est-à-dire la réalisation d’une ligne de 22,5 km desservant 17 arrêts au moyen de 20 trams, la Commission Royale pour Al-‘Ula a signé un « partenariat stratégique majeur » avec Alstom. Cette signature a été apposée à Riyad, le 24 octobre, à l’occasion de la septième édition du Forum FII (Future Investment Initiative) saoudien.

« La signature de ce contrat d’envergure avec le groupe français Alstom témoigne de l’ambition commune de l’Arabie saoudite et de la France de proposer à Al-‘Ula des solutions intelligentes et innovantes en matière de mobilité et d’aménagement territorial», a déclaré à cette occasion Jean-Yves Le Drian, président de l’Agence française pour le développement d’Al-‘Ula (AFALULA). Cette agence a pour vocation de « mobiliser l’ensemble des savoir-faire français (experts, opérateurs, entreprises) et d’accompagner, dans un esprit de co-construction, son partenaire saoudien, la Commission Royale pour Al-‘Ula ».