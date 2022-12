CAF livrera la prochaine génération de trains à deux niveaux néerlandais

Le 13 décembre, les Nederlandse Spoorwegen (NS, chemins de fer néerlandais) ont annoncé avoir choisi le groupe CAF pour fabriquer leur nouvelle génération d’automotrices électriques à deux niveaux pour trains intercités. La tranche ferme porte sur 60 rames (30 de quatre caisses et 30 de six), avec assistance technique pour la maintenance (à assurer par les NS), le tout pour un montant de 600 millions d’euros. La mise en service de ces nouvelles rames est prévue pour 2028 et des tranches optionnelles pourront être levées.

En fait de rames « à deux niveaux », leurs caisses d’extrémité n’auront qu’un niveau, mais seront accessibles de plain-pied. Destinées à circuler à une vitesse maximale de 160 km/h, ces nouvelles rames seront, quoi qu’il en soit, la première déclinaison à deux niveaux de la plateforme de trains régionaux et périurbains Civity de CAF. En revanche, le constructeur n’en est pas à son premier contrat avec les NS, qui reçoivent actuellement les dernières des 206 automotrices électriques un niveau Sprinter nouvelle génération (SNG), également de la gamme Civity, dont les premières ont été commandées à CAF en 2015.

P. L.