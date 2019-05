Un nouveau centre opérationnel Transilien pour les circulations sur Paris rive gauche

Transilien dispose depuis le 13 avril d’un nouveau centre opérationnel qui supervise les circulations banlieue et TER sur Paris rive gauche. Le Centre opérationnel Transilien (COT) regroupe en un même lieu des installations autrefois dispersées dans différents sites. Il gère non seulement les lignes de banlieue RER C et Transilien N et U mais aussi les TER jusqu’à Chartres ainsi que les circulations TGV (hors service voyageurs) au départ de Montparnasse. A cela s’ajoutent les circulations de Fret et de travaux portant à 2 200 les trains supervisés chaque jour. L’objectif est d’améliorer la gestion opérationnelle des circulations et de centraliser l’information pour améliorer le service apporté aux 850 000 voyageurs quotidien de la zone Paris rive gauche.

1 000 m2 et 105 agents

En plus d’être moderne, le nouveau centre a été entièrement repensé pour faciliter la tâche des 105 agents qui y travaillent (par groupes de 28, en 3 x 8). D’une superficie de 1 000 m2, il doit faciliter les échanges entre les équipes avec notamment une meilleure ergonomie des postes disposés en U, face à de larges écrans plus lisibles. Le COT, qui bénéficie d’équipements performants, testera régulièrement de nouvelles technologies pour ne pas perdre son avance. Le confort et le bien-être des agents ne sont pas négligés, y compris dans les installations annexes comme la salle de repos, afin de permettre à chacun d’être efficace dans son t