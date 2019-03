Commander à distance les aiguillages du RER A pour améliorer la ponctualité

“C’est une première sur le réseau ferré national”, assure Odile Roussillot Besnard, directrice du pilotage de lignes Transilien A, J et L. Un aiguilleur de la SNCF commande les aiguillages de Cergy-Le-Haut, terminus de la branche nord-ouest du RER A, depuis le nouveau centre de commande unique de Vincennes, situé à 40 kilomètres de là. But de la manœuvre, améliorer sensiblement la fluidité du trafic en unifiant la gestion opérationnelle du RER A – ligne de plus de 100 kilomètres, à cinq branches – depuis un seul et même endroit, même si deux opérateurs en assurent l’exploitation : RATP et SNCF.

Unifier pour améliorer la régularité de la ligne plus que millionnaire (1,3 million de voyages par jour) en regroupant les aiguilleurs, les régulateurs, les chargés de l’information voyageurs, et même “les voix” du RER A, devant le même tableau panoramique de contrôle optique qui permet de superviser les trains en live, et de réguler le trafic. Chaque porte bloquée, chaque incident voyageur, chaque problème sur la ligne, c’est ici qu’ils sont pris en charge.

Jusqu’à présent, SNCF gérait “son” RER A depuis la gare Saint-Lazare, la RATP depuis son poste de commande centralisé de Vincennes. Réunir les deux transporteurs sous le même toit est censé améliorer leur temps de réaction en cas de situations perturbées (injecter des trains, les rendre omnibus, supprimer certains arrêts etc.) et harmoniser l’information voyageurs sur l’ensemble de la ligne.

Communiqué rageur

Visiblement, il y a du pain sur la planche : “SNCF doit vite redresser la barre et atteindre 90% de ponctualité sur toute la ligne”, réclame Valérie Pécresse, présidente d’Ile-de-France Mobilités, venue visiter le 15 mars en fin de matinée ce nouveau centre de commande unique (CCU), après être allée à la rencontre des voyageurs de la branche A3 vers Cergy-le-Haut, la plus impactée par les perturbations. En 2018, le taux de ponctualité du RER A s’est établi à 90% (en hausse de 4 points), mais il est à 80% sur la cette branche exploitée par SNCF.

Silencieuse pendant la visite du CCU, intéressée par le métier du community manager du RER A “qui explique avec des mots simples et en images les causes des retards”, son communiqué de l’après-midi est rageur : “Hier, pendant une bonne partie de la journée, les trains n’arrivaient plus jusqu’à Cergy, la SNCF ne tient pas ses engagements pour la branche de Cergy, fustige Valérie Pécresse. Les résultats de cet axe sont insatisfaisants”, poursuit la présidente (LR) de la Région capitale qui milite pour la suppression de la relève des conducteurs à Nanterre-Préfecture, et dénonce le retard des travaux de la “4ème voie” à Cergy-le-Haut. Aujourd’hui, les trois voies de cette gare terminus ne permettent pas d’assurer les retournements de trains dans un temps suffisant pour leur permettre de repartir à l’heure si le précédent est arrivé en retard. Et donc, d’accroitre le débit de cette branche exploitée par SNCF Transilien.

RATP est responsable de 85% de la ligne A, entre Marne-La Vallée, Boissy Saint-Léger à l’est, et Saint-Germain-en-Laye, à l’ouest. SNCF Transilien prend le relais à Nanterre-Préfecture sur deux branches ouest : l’une vers Poissy, l’autre vers Cergy-le-Haut, soit 15% de la ligne. Le nouveau centre de commande unique placé sous la responsabilité de Mathieu L’Hémour (RATP) réunit 25 personnes, dont quatre agents de SNCF Transilien et SNCF Réseau, une répartition qui reflète le principe d’exploitation de la ligne.