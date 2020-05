Comment le Centre-Val de Loire régule le nombre de voyageurs

« C’est un plan de transport dédié à ceux qui travaillent », précise Philippe Fournié, vice-président chargé des transports de la région Centre-Val de Loire. Les entreprises régionales ayant été fortement incitées à poursuivre le télétravail et à étaler les horaires, l’offre de transport est dans un premier temps limitée à 50 % de son niveau habituel, avec un nombre de siège divisé par deux pour respecter les distances physiques. « Les 60 trains sur les 200 qui circulent seront particulièrement surveillés pour qu’ils ne soient pas surchargés », souligne Philippe Fournié.

Pour limiter le nombre de personnes à bord, les voyageurs doivent également se munir d’un « coupon » sorte de réservation gratuite (mais sans siège affecté) qui permet d’accéder au train choisi. Ce coupon est téléchargeable sur le site des TER régionaux jusqu’à trois jours à l’avance. Dès qu’un train dépassera le taux d’occupation de 50 %, il ne sera plus proposé à la vente sur le site.

Deux ou trois lignes régionales de bus (Rémi) doivent être aussi particulièrement surveillées en raison de risques de surcharge. Quant aux 1975 lignes scolaires, la fréquentation pouvant être connue en temps réel, grâce la télébilletique installée à bord depuis un an et demi, il sera possible de renforcer le nombre de bus en fonction des besoins.

Yann Goubin