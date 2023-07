Contrat entre la SNCF et la CNR pour un achat d’électricité éolienne

Le train a beau être déjà le mode de transport présentant la meilleure efficacité énergétique, le Groupe SNCF multiplie les démarches en matière de politique de transition énergétique, dont l’ambition est « d’atteindre 40 à 50 % d’énergies renouvelables, dont 20 % issus des contrats, dits Corporate PPA, dans son mix de consommation d’électricité pour la traction des trains à l’horizon 2026 » pour SNCF Voyageurs. Avec ces nouveaux contrats Corporate PPA, à horizon 2027, plus de 560 GWh par an devraient être issus de centrales photovoltaïques et éoliennes additionnelles.

C’est ainsi que quatre jours après l’annonce du lancement de sa filiale SNCF Renouvelables, destinée au développement de la production d’énergie solaire sur ses réserves foncières, une autre entité du Groupe SNCF s’engage dans une autre piste en achetant de l’énergie éolienne à la CNR, entreprise issue de l’énergie hydroélectrique qui s’est diversifiée dans les autres sources renouvelables. Le 10 juillet, SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, et la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) ont ainsi officialisé la signature d’un contrat Corporate PPA d’achat direct d’électricité renouvelable d’une durée de 25 ans. A travers cet engagement de long terme, la CNR s’est engagée, via sa filiale Vensolair, à construire deux parcs éoliens courant 2024 et à fournir à SNCF Energie 88 GWh d’électricité renouvelable par an à terme, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle du RER D, en Île-de-France. Il s’agit du premier PPA éolien signé par SNCF Energie et, selon la SNCF et la CNR, du plus gros contrat PPA éolien en France.

Les deux parcs éoliens du contrat seront situés en Haute-Vienne et en Eure-et-Loir. Développés par Vensolair, qui prévoit de débuter leur construction dès cet automne, ces parcs totaliseront 12 éoliennes pour une puissance installée de 36 MW. Le groupe Alterric est associé à la CNR dans le développement et la détention du capital d’un des deux parcs.

P. L.