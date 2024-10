De nouveaux trams sur le T1 francilien pour la fin de l’année

Le 4 octobre, Valérie Pécresse s’est rendue au site de maintenance et de remisage de Villetaneuse, où six trams TW20 sont déjà livrés.

Le renouvellement du parc du T1, le plus ancien tramway francilien, se concrétise. C’est à partir de la fin de cette année que le TFS (tramway français standard), qui équipe depuis 32 ans la ligne de rocade actuellement exploitée entre Asnières Quatre Routes et Noisy-le-Sec (18 km), va progressivement être remplacé jusqu’à l’été prochain par 37 rames TW20 commandées à cette fin à Alstom par Île-de-France Mobilités (IDFM) en 2021. A cette tranche s’ajoutera une option sur 28 rames supplémentaires, récemment levée pour assurer les prolongements vers Rueil-Malmaison et Val-de-Fontenay d’ici la fin de la décennie. En ce début octobre, 6 rames ont été livrées et d’autres sont attendues avant la mise en service, qui se fera avec 4 éléments. Et en 2025, la livraison se fera au rythme de 3 par mois à partir de janvier.

