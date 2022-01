Alstom a annoncé avoir reçu une commande de DB Regio portant sur 17 automotrices électriques Coradia Stream de grande capacité, dont 13 de quatre voitures et 4 de cinq voitures. Destinées à la desserte régionale RE30 (Main-Weser-Express) entre Francfort et le nord du Land de Hesse (Giessen, Marbourg et Kassel), ces rames doivent être mises en service le 15 décembre 2024, à l’occasion du changement d’horaire. L’exploitation de cette ligne est assurée pour le compte du RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund), qui a attribué son exploitation à DB Regio.

